Незнакомка напугала алтайскую пенсионерку скорой смертью и украла все накопления

91-летняя жительница Бийска поверила незнакомой женщине, которая сказала, что бабушке осталось жить несколько дней. Чтобы все исправить, нужно было провести ряд манипуляций.

Неизвестную женщину в дом пенсионерки запустил ее сын. Он встретил незнакомку на улице. Она сказала, что у нее срочные разговор к его матери.

Мужчина привел неизвестную в дом и ушел.

После громкого заявления о скорой смерти гостья даром предложила все исправить. Для «бесплатного» ритуала понадобился белый лист и все имеющиеся дома деньги (6 тыс. рублей).

Завернув их в бумагу и проделав «магические» действия, незнакомка отдала сверток обратно, велела убрать его под матрас, а сама ушла из дома.

Спустя время пенсионерка достала бумагу, развернула, а в ней ничего не оказалось. Она сразу позвонила в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемую поймали в тот же день. Она успела потратить только половину похищенной суммы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее семья из Рубцовска доверилась мошенникам, которые представились сотрудниками банка, и лишилась крупной суммы денег.