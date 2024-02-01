Барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее 1 млн рублей

Злоумышленники позвонили женщине и разыграли трагическую сцену, однако бдительная пенсионерка не повелась на этот "спектакль", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю .

Женщине позвонили на стационарный телефон. Взяв трубку, она услышала плачущий голос девушки, которая якобы попала в аварию и ей нужны деньги.

Затем трубку взяла другая женщина. Она представилась следователем, и рассказала, что дочь заявительницы переходила дорогу в неположенном месте. Водитель, чтобы избежать столкновения, попал в ДТП, и теперь на девушку могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, пенсионерке срочно нужно перевести 1 млн рублей.

Однако "жертва" начала задавать мошеннице наводящие вопросы, ответы на которые знает только настоящая родственница. В свою очередь, аферистка начала теряться и ничего не ответила. Потерпевшая повесила трубку и обратилась в полицию.

По данному факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее мужчина хотел купить барабанную установку, но стал жертвой мошенников.

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