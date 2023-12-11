Жительница Барнаула пыталась отравить бывшего возлюбленного водкой с метадоном

Известно, что бывшие возлюбленные познакомились в 2018 году через интернет.
Со временем они начали жить вместе, и женщина занялась предпринимательской деятельностью, а мужчина активно ее в этом поддерживал.
Позже горожанка начала ревновать своего парня, и он решил уехать от нее.
Однако осенью текущего года женщина придумала план убийства. Ее брат достал наркотик метадон, который жительница Барнаула подсыпала в воду, и пошла в гости к бывшему с «гостинцами».
Довести дело до конца не удалось — полицейские узнали о готовящемся преступлении и забрали бутылку с ядовитой смесью. Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что грузовой поезд сбил легковушку в Алтайском крае. Есть погибшие.