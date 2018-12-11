Барнаульская прокуратура заступилась за пенсионерку, лишившуюся квартиры из-за микрозайма

Прокуратура провела проверку, по результатам которой подала судебный иск. В нем они требуют признать недействительным договор купли-продажи, который пенсионерка Алефтина Веснина заключила с организацией микрозаймов. В случае, если заявление надзорного ведомства будет удовлетворено, права на жилплощадь снова вернуться к пенсионерке.

Пенсионерка Алефтина Веснина пыталась через суд доказать, что не продавала свою единственную квартиру организации микрозайма. Договор она подписала вместе с другими бумагами. Однако первый суд закончился не в пользу пенсионерки, ее апелляция в Алтайском краевом суде также не была удовлетворена, и 16 октября судебные приставы приступили к исполнительному производству. Пока по решению суда выселение Васиной отложено до апреля 2019 года.

Между тем руководителя фирмы микрозаймов Романа Тюленева недавно обвинили в мошенничестве. Если его вину докажут, то ему грозит 10 лет заключения со штрафом не больше 1 млн рублей.