Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
88

Барнаульская прокуратура заступилась за пенсионерку, лишившуюся квартиры из-за микрозайма

Прокуратура Октябрьского района Барнаула попытается вернуть квартиру пенсионерке, которая случайно продала ее владельцам организации микрозаймов «Сибирская народная казна», пишет ИА «Банкфакс».

Пенсионер с телефоном.
Пенсионер с телефоном.
СС0

Прокуратура провела проверку, по результатам которой подала судебный иск. В нем они требуют признать недействительным договор купли-продажи, который пенсионерка Алефтина Веснина заключила с организацией микрозаймов. В случае, если заявление надзорного ведомства будет удовлетворено, права на жилплощадь снова вернуться к пенсионерке.

Пенсионерка Алефтина Веснина пыталась через суд доказать, что не продавала свою единственную квартиру организации микрозайма. Договор она подписала вместе с другими бумагами. Однако первый суд закончился не в пользу пенсионерки, ее апелляция в Алтайском краевом суде также не была удовлетворена, и 16 октября судебные приставы приступили к исполнительному производству. Пока по решению суда выселение Васиной отложено до апреля 2019 года.

Между тем руководителя фирмы микрозаймов Романа Тюленева недавно обвинили в мошенничестве. Если его вину докажут, то ему грозит 10 лет заключения со штрафом не больше 1 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость