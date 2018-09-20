Барнаульская пенсионерка просит суд не выселять ее из единственного жилья

20 сентября в Октябрьском районном суде Барнаула рассмотрели дело пенсионерки Алефтины Весниной. Женщина лишилась квартиры после обращения в микрокредитную компанию «Сибирская народная казна». Пенсионерка просит отсрочки выселения из квартиры, сообщили « Вести.Алтай ». Что решил суд — пока не известно.

Ранее altapress.ru рассказывал историю пенсионерки и еще двух пожилых женщин, которые после обращения в одну и ту же организацию остались без жилья. Алефтина Веснина брала кредит не для себя:

Моя знакомая, риэлтор Татьяна, уговорила меня помочь женщине с четырьмя детьми — деньги нужны были для обмена квартиры. Татьяна пообещала: все решится за четыре месяца. Я пришла в МКК и попросила 500 тыс. Заем мне выдали.

Пенсионерку убедили, что нужно заключить формальный договор купли-продажи. Кроме того, женщина написала расписку, что ей передали 1,99 млн рублей.

Сказали, это формальность, «а то вдруг я передумаю». А как верну займ, он на моих глазах сразу же порвет договор. Заем выдали только после этого.

Алефтина Веснина узнала о том, что ее квартиру продали, после получения квитанции об оплате ЖКХ: там была указана не ее фамилия. Женщина обратилась в полицию, в суд. Пенсионерку признали потерпевшей, но новый владелец квартиры потребовал ее выселить. Суд встал на сторону нового хозяина жилья.

Теперь пенсионерка просит, чтобы ее не выселяли из квартиры до завершения расследования уголовного дела о мошенничестве. По словам представителя «Ассоциации по защите прав заёмщиков», существует надежда, что сделки в рамках уголовного дела признают незаконными, сообщают «Вести. Алтай».