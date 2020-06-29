Барнаульская студентка снова пропала из общежития

17-летняя Юлия Черникова вновь ушла из общежития Алтайского политехнического техникума и пропала. Девушка ушла 9 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Приметы

на вид 18 лет,

среднего телосложения,

рост 155 см,

волосы черного цвета длиной до плеч.

Была одета

белая футболка,

джинсы синего цвета,

джинсовые балетки,

сиреневые носки.

Пропала Юлия Черникова. altai-krai.sledcom.ru

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Черниковой Ю.Б. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Как ранее писал altapress.ru, девушка пропадала в марте. Она также вышла из общежития и исчезла.