Барнаульская студентка снова пропала из общежития

Приметы
- на вид 18 лет,
- среднего телосложения,
- рост 155 см,
- волосы черного цвета длиной до плеч.
Была одета
- белая футболка,
- джинсы синего цвета,
- джинсовые балетки,
- сиреневые носки.
Пропала Юлия Черникова.
altai-krai.sledcom.ru
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Черниковой Ю.Б. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону
Как ранее писал altapress.ru, девушка пропадала в марте. Она также вышла из общежития и исчезла.