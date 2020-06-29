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29 июня 27°C
Происшествия

Барнаульская студентка снова пропала из общежития

17-летняя Юлия Черникова вновь ушла из общежития Алтайского политехнического техникума и пропала. Девушка ушла 9 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

Приметы

  • на вид 18 лет,
  • среднего телосложения,
  • рост 155 см,
  • волосы черного цвета длиной до плеч.

Была одета

  • белая футболка,
  • джинсы синего цвета,
  • джинсовые балетки,
  • сиреневые носки.
Пропала Юлия Черникова.
Пропала Юлия Черникова.
altai-krai.sledcom.ru

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Черниковой Ю.Б. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Как ранее писал altapress.ru, девушка пропадала в марте. Она также вышла из общежития и исчезла.

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