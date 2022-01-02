Барнаульские полицейские озвучили свою версию истории о стрельбе и собаках

29 декабря в городское УМВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Монтажников слышатся звуки выстрелов.
«На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. По прибытии сотрудниками предварительно было установлено, что во дворе многоквартирного дома двое мужчин стреляют по бутылкам из травматического пистолета. Для разбирательства они были доставлены в дежурную часть», — рассказали в полиции.
Оружие изъяли. Травматический пистолет зарегистрирован в установленном порядке на одного из парней.
По факту инцидента проводится проверка.
Сам участник истории говорил, что выстрелил несколько раз в воздух, чтобы отпугнуть собак от прохожих.