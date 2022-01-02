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Происшествия

Барнаульские полицейские озвучили свою версию истории о стрельбе и собаках

Житель Барнаула в соцсетях рассказал о проблемах с полицией, которые возникли у него якобы после спасения девушки с ребенком от стаи бродячих собак. Как сообщили altapress.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанина с приятелем доставили в дежурную часть совсем по другому поводу.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

29 декабря в городское УМВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Монтажников слышатся звуки выстрелов.

«На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. По прибытии сотрудниками предварительно было установлено, что во дворе многоквартирного дома двое мужчин стреляют по бутылкам из травматического пистолета. Для разбирательства они были доставлены в дежурную часть», — рассказали в полиции.

Оружие изъяли. Травматический пистолет зарегистрирован в установленном порядке на одного из парней.

По факту инцидента проводится проверка.

Сам участник истории говорил, что выстрелил несколько раз в воздух, чтобы отпугнуть собак от прохожих.

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