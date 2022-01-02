Барнаулец нажил проблемы с полицией после того, как спас прохожих от бродячих собак

Житель Барнаула Сергей обратился в соцсетях с просьбой откликнуться девушку с ребенком, которых он спас от бродячих собак. Пост опубликовало сообщество « Инцидент Барнаул ».

С его слов, инцидент произошел 29 декабря 2021 года днем. Парень с другом шли от трамвайной остановки «СНТ Трансмаш» в сторону ул. Веры Кащеевой через садоводство.

«Перед нами шла девушка с маленьким ребенком, выбежала стая собак и начала к ним приставать. Ребенок сильно испугался и начал плакать. У меня при себе имелся травматический пистолет, соответственно, я имел на него разрешающие документы», — рассказывает барнаулец.

Он несколько раз выстрелил в воздух. Собаки испугались и убежали. С девушкой парень не успел познакомиться, так как решил подождать, чтобы собаки не побежали за прохожими.

«Девушка с ребенком прошу откликнуться вас, потому что у меня возникли проблемы с полицией», — просит он.

Какие проблемы — мужчина не конкретизирует.

Контакты для связи указаны в посте паблика.

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