Барнаулец нажил проблемы с полицией после того, как спас прохожих от бродячих собак

С его слов, инцидент произошел 29 декабря 2021 года днем. Парень с другом шли от трамвайной остановки «СНТ Трансмаш» в сторону ул. Веры Кащеевой через садоводство.
«Перед нами шла девушка с маленьким ребенком, выбежала стая собак и начала к ним приставать. Ребенок сильно испугался и начал плакать. У меня при себе имелся травматический пистолет, соответственно, я имел на него разрешающие документы», — рассказывает барнаулец.
Он несколько раз выстрелил в воздух. Собаки испугались и убежали. С девушкой парень не успел познакомиться, так как решил подождать, чтобы собаки не побежали за прохожими.
«Девушка с ребенком прошу откликнуться вас, потому что у меня возникли проблемы с полицией», — просит он.
Какие проблемы — мужчина не конкретизирует.
Контакты для связи указаны в посте паблика.
Ранее в Павловске на двух школьниц напали бродячие собаки. У девочек остались следы от зубов на пуховиках.