1 июля
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Происшествия

Барнаульские пожарные эвакуировали людей через окно из задымленной трехэтажки

Пожарные эвакуировали жильцов из горящего трехэтажного дома 30 июня в Барнауле. Людям пришлось выбираться через окно. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в трехэтажном доме в Барнауле
Пожар в трехэтажном доме в Барнауле
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме по улице Мира в барнаульском поселке Центральный. Горела квартира на первом этаже, дым проник в остальные помещения дома.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения первого пожарно-спасательного отряда.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из задымленных помещений восемь человек. Троим из них пришлось выбираться через окно, они спустились по трехколесной лестнице.

На месте работало четыре автоцистерны и 17 человек личного состава.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Ранее алтайские пожарные спасли пять человек из горящей многоэтажки в Бийске.

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