Барнаульские пожарные эвакуировали людей через окно из задымленной трехэтажки

Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме по улице Мира в барнаульском поселке Центральный. Горела квартира на первом этаже, дым проник в остальные помещения дома.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения первого пожарно-спасательного отряда.
Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из задымленных помещений восемь человек. Троим из них пришлось выбираться через окно, они спустились по трехколесной лестнице.
На месте работало четыре автоцистерны и 17 человек личного состава.
Площадь пожара составила 30 кв. м. Причина возгорания устанавливается.
Ранее алтайские пожарные спасли пять человек из горящей многоэтажки в Бийске.