Барнаульские пожарные приехали в кафе из-за возгорания масла в вентиляции

В Барнауле произошел пожар в вентиляционной шахте в здании, в котором расположено кафе, сообщает алтайское МЧС.

Задымление в кафе в Барнауле.

Инцидент произошел днем 21 октября. Пожарные приехали в одно из административных зданий по улице Взлетная.

«На первом этаже здания расположено кафе, на втором этаже — офисные помещения. Зафиксировано горение в вентиляционной шахте. Слабое задымление на первом этаже. На втором этаже задымления нет», — рассказали в ведомстве.

Посетители, работники офисов и персонал самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара — попадание масла в вентиляционный канал.

Ранее барнаульские пожарные два раза выезжали к торговому центру по разным причинам.