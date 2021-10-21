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Происшествия

Барнаульские пожарные приехали в кафе из-за возгорания масла в вентиляции

В Барнауле произошел пожар в вентиляционной шахте в здании, в котором расположено кафе, сообщает алтайское МЧС.

Задымление в кафе в Барнауле.
Задымление в кафе в Барнауле.
t.me/mchs_altkray.

Инцидент произошел днем 21 октября. Пожарные приехали в одно из административных зданий по улице Взлетная.

«На первом этаже здания расположено кафе, на втором этаже — офисные помещения. Зафиксировано горение в вентиляционной шахте. Слабое задымление на первом этаже. На втором этаже задымления нет», — рассказали в ведомстве.

Посетители, работники офисов и персонал самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара — попадание масла в вентиляционный канал.

Ранее барнаульские пожарные два раза выезжали к торговому центру по разным причинам.

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