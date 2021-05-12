Барнаульские пожарные два раза выезжали к торговому центру по разным причинам

Первый раз спасатели по рангу пожара № 3 выехали в ТРЦ, отреагировав на автоматическое сообщение о задымлении в подсобном помещении.
«По прибытию на место вызова установлено, что произошло короткое замыкание микроволновки без последующего горения в подсобном помещении», — рассказали в ведомстве.
Немногим позже загорелась трава за «Европой» — и опять пожарные машины помчались на вызов.
«Люди! Остановитесь! Не жгите траву! В этот момент может возникнуть пожар в вашем доме!» — спасатели эмоционально обратились к жителям Барнаула.
Напомним, в связи с увеличением числа пожаров региональный МЧС находится в режиме «повышенной готовности» — ввели резерв техники и личного состава для ликвидации бытовых пожаров, возникающих при возгорании травы.
«Личный состав резервных смен занимается защитой от огня населенных пунктов края, так как дежурные смены постоянно задействованы на тушении пожаров на садоводствах, возгораний сухой растительности», — пояснили в ведомстве, зачем необходимо усиление.
Ранее в алтайском МЧС рассказали, что из-за костров и окурков спасателям приходится мотаться с одного пожара на другой, причем зачастую не заезжая в пожарную часть.