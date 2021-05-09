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Жизнь

Алтайским спасателям из-за костров и окурков приходится мотаться с одного пожара на другой

В Алтайском крае практически не снижается количество «травяных» пожаров, что заставляет работать спасателей в усиленном режиме, сообщает региональное МЧС.

Пожарные тушат траву. Алтайский край.
Пожарные тушат траву. Алтайский край.
22.mchs.gov.ru.

За половину дня 8 мая — с начала суток до 15:00 — на территории края потушили 54 пожара, причем в 30 случаях горела трава, в 17 — мусор.

«Обстановка остается напряженной. Пожарные машины, порой не заезжая в часть в течение дежурных суток, едут с одного „травяного“ пожара на другой», — рассказали в ведомстве.

Майские выходные, теплые и ветреные, принесли немало работы 850 патрульным группам и 147 патрульно-маневренным группам.

Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
22.mchs.gov.ru

Для защиты населенных пунктов выставили 32 временных поста (32 единицы техники, 88 человек), где постоянное дежурство несут пожарные.

«Главная задача — не допустить перехода огня на территорию населенных пунктов. Безусловно, многое здесь зависит от сознательности и ответственности каждого из нас. В жаркую и ветреную погоду даже самое незначительное возгорание может привести к крупному пожару с трагическими последствиями. Coблюдaйтe пpaвилa пoжapнoй бeзoпacнocти, не разводите костры и не поджигайте сухую траву, не бросайте на землю непотушенные окурки», — обратились спасатели к жителям региона.

Ранее в Иркутской области автостопщик в четырех местах поджег лес, потому что психанул из-за проезжающих мимо водителей.

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