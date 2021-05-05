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Жизнь

Сибиряк-автостопщик психанул и поджег лес, чтобы отомстить проезжающим мимо водителям

В Иркутской области задержали молодого человека, который в четырех местах поджог лес, сообщает региональное МВД.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

18-летний парень умышленно поджог сухую траву, в результате чего возник пожар на площади около 20 гектаров.

«Обнаружили вблизи трассы несколько очагов огня», — рассказали в ведомстве.

Молодой сибиряк признался, что траву поджог в четырех местах. Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем.

«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках. Останавливал машины, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес», — пояснил парень.

Составили протокол по факту нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Помимо штрафа молодому человеку предстоит оплатить ущерб, причиненный природе.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подарить трактор семье, спасшей лес от огня.

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