Сибиряк-автостопщик психанул и поджег лес, чтобы отомстить проезжающим мимо водителям

18-летний парень умышленно поджог сухую траву, в результате чего возник пожар на площади около 20 гектаров.
«Обнаружили вблизи трассы несколько очагов огня», — рассказали в ведомстве.
Молодой сибиряк признался, что траву поджог в четырех местах. Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем.
«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках. Останавливал машины, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес», — пояснил парень.
Составили протокол по факту нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Помимо штрафа молодому человеку предстоит оплатить ущерб, причиненный природе.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подарить трактор семье, спасшей лес от огня.