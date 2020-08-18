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18 августа 25°C
Жизнь

«Подарите новый трактор!»: Виктор Томенко поручил наградить семью, спасшую лес от огня

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевой комиссии по наградам изучить обстоятельства ЧП и наградить семью Савиных из поселка Черепановск Змеиногорского района. Отец и трое сыновей, рискуя жизнями, спасли лес от пожара.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Губернатор написал о поступке Савиных у себя в Instagram. Благодаря их героическим действиям удалось избежать большой беды, пишет Томенко.

До приезда пожарных глава семьи Виктор и трое его сыновей — Андрей, Роман и Алексей — стали бороться с огнем, не допуская его распространения. Старший Савин сел за трактор и перекопал траву с землей вдоль кромки леса.

Огонь перекинулся на трактор. Сыновьям пришлось спасать отца из машины. Младший сел за руль и, несмотря на горящую обшивку, продолжил пресекать огонь.

«В жизни всегда есть место подвигу. Это в очередной раз доказали жители нашего края. <…> Считаю этот поступок героическим и заслуживающим награждения медалью „За честь и мужество“», — считает губернатор.

В комментариях подписчики посоветовали подарить семье новую технику.

«Подарите этой семье новый трактор. А медали оставьте себе»

«Еще бы трактор помочь починить ребятам»

«Наградить новой техникой!»

Жители края единодушно считают сельчан героями и «настоящими мужиками».

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