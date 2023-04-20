Барнаульские пожарные спасли ребенка, который чуть не выпал из окна

Сотрудники МЧС Барнаула спасли ребенка, который рисковал выпасть из открытого окна многоквартирного дома 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Барнаульские пожарные спасли маленького ребенка, чуть не выпавшего из окна ГУ МЧС