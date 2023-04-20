Барнаульские пожарные спасли ребенка, который чуть не выпал из окна

О случившемся спасателям сообщили сотрудники полиции. Они заметили, что маленький ребенок стоит в открытом окне на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Интернациональная. Один неверный шаг, и ребенок мог упасть.
На место немедленно отправился расчет пожарно-спасательной части № 1 ГУ МЧС и аварийно-спасательное подразделение.
Совместно с пожарными спасатели поднялись по автолестнице и проникли через окно в квартиру. Оказалось, что в квартире находился не один, а трое детей. Взрослых же не было.
«Благодаря оперативным действиям всех привлеченных к работе служб, безопасность детей обеспечена. Причины и обстоятельства возникшей ситуации, в результате которой могли серьезно пострадать несовершеннолетние, устанавливают правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.
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