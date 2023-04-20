20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульские пожарные спасли ребенка, который чуть не выпал из окна

Сотрудники МЧС Барнаула спасли ребенка, который рисковал выпасть из открытого окна многоквартирного дома 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Барнаульские пожарные спасли маленького ребенка, чуть не выпавшего из окна
Барнаульские пожарные спасли маленького ребенка, чуть не выпавшего из окна
ГУ МЧС

О случившемся спасателям сообщили сотрудники полиции. Они заметили, что маленький ребенок стоит в открытом окне на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Интернациональная. Один неверный шаг, и ребенок мог упасть.

На место немедленно отправился расчет пожарно-спасательной части № 1 ГУ МЧС и аварийно-спасательное подразделение.

Совместно с пожарными спасатели поднялись по автолестнице и проникли через окно в квартиру. Оказалось, что в квартире находился не один, а трое детей. Взрослых же не было.

«Благодаря оперативным действиям всех привлеченных к работе служб, безопасность детей обеспечена. Причины и обстоятельства возникшей ситуации, в результате которой могли серьезно пострадать несовершеннолетние, устанавливают правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

Ранее стая собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика в Оренбурге.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость