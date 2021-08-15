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Происшествия

Барнаульские сотрудники ДПС задержали автоугонщика

Барнаулец обратился в отдел полиции с заявлением о том, что у него украли автомобиль.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Стоимость причиненного ущерба составила 50 000 рублей.

Вскоре похищенный автомобиль был остановлен правоохранителями. Житель Мамонтовского района не стал отрицать, что угнал авто.

Он рассказал, что увидел машину во дворе дома и решил угнать ее — покататься, говорится в сообщении краевого главка МВД. Зайдя в ограду, он обнаружил, что двери автомобиля не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник выкатил транспорт из ограды, завел двигатель и уехал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина в трусах и с ножом угнал столичное такси.

Мужчина в одних трусах пробрался на заднее сиденье Volkswagen Polo, когда тот остановился на светофоре.

И размахивал складным ножом и требовал немедленно ехать. Услышав такое заявление, 21-летний таксист вышел из автомобиля, чтобы выгнать оттуда пассажира.

Однако сделать это ему не удалось, потому что незнакомец быстро пересел на водительское кресло и угнал автомобиль.

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