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Происшествия

Барнаульские спасатели показали разрушенную взрывом газа квартиру

В сети появились снимки из квартиры, в которой утром 28 июля прогремел хлопок газа.

Внутри квартиры после взрыва газа.
Внутри квартиры после взрыва газа.
vk.com/mchs22

Фотографии опубликовал «Первый пожарно-спасательный отряд Барнаула» в Instagram. Как уже сообщалось, рухнула межкомнатная стена, силой взрыва выбило двери и стекла на балконе. К счастью, пожара в результате случившегося не возникло.

Жильцов других квартир подъезда эвакуировали. Эксперты оценивают степень повреждения конструкций дома.

На месте также глава города Вячеслав Франк.

Женщину, находившуюся в квартире, госпитализировали с травмами. Также в детскую поликлинику для осмотра направили ребенка.

Причины и обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

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