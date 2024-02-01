Барнаульские студенты приехали в Кузбасс, чтобы торговать наркотиками.
О действиях студентов стало известно весной 2023 года. Полиция задержала 20-летнего студента-программиста и двух 18-летних девушек.
В арендованной квартире они хранили 150 свертков мефедрона. Всего изъяли более 850 гр наркотиков.
В полиции Кузбасса рассказали, что организатор преступления отбывает наказание в колонии строгого режима, а подельницы — в колониях общего режима. Всем осудили на семь лет.
Ранее сообщалось, что житель Томска спрятал в Алтайском крае около килограмма наркотиков.
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