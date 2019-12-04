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Происшествия

Барнаульский бизнесмен стал героем Интернета, оплатив 41 новосибирцу проезд в маршрутке

Барнаульский бизнесмен Денис Сагайдак стал звездой соцсетей и героем десятка публикаций в СМИ после того, как оплатил проезд в новосибирской маршрутке 41 пассажирам, рассказали «НГС-Новости». Впрочем, некоторые российские СМИ его популярность восприняли с иронией: «Пиар на всю Россию за 1200 рублей», — написал, например, портал Newsru.com.

Денис Сагайдак.
Денис Сагайдак.
den_sagaidak

1 декабря в маршрутке № 11 неизвестный на тот момент мужчина говорил всем пассажирам, входящим внутрь микроавтобуса: «Сегодня поездка бесплатная, я за вас уже заплатил». И, в самом деле, оплачивал за них проезд. Как позже выяснилось, он потратил на это в общей сложности 1200 рублей.

Благотворителя нашли не сразу — сначала история бурно обсуждалась в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Вскоре о ней написали новосибирские СМИ — и мужчина «нашелся». Он сообщил, что зовут его Денис Сагайдак, он предприниматель из Барнаула, а в Новосибирске был в гостях у знакомых. Изданию «КП-Новосибирск» он рассказал, что был удивлен реакции людей.

«Большинство спрашивали, не розыгрыш ли это? Или начинали думать, в чем подвох: ведь не может же кто-то просто так взять и заплатить за них, без причины», — объяснил Денис Сагайдак.

Но помощь не отвергали — отказался от этого только один молодой человек, заявивший, что может сам оплатить свой проезд. Но Сагайдак убедил и его, сказав, что это просто доброе дело. И он вовсе не хочет показать людям их несостоятельность.

Люди выдвигали разные объяснения поступку: «У него день рождения», «празднует рождение ребенка» и даже «брат вернулся из горячей точки». Удивлялись и благодарили — особенно пожилые люди.

Сам Сагайдак позже объяснил, что идея пришла к нему в голову спонтанно. Он лишь хотел сделать этот день для людей чуть лучше — и все. «Просто так захотелось», — сказал он.

«Известность на всю страну Сагайдаку обошлась всего в 1200 рублей. Как говорится, добрые дела не остаются незамеченными», — поиронизировал портал Newsru.com.

Впрочем, читателям история понравилась. «Это самая крутая новость НГС в этом году, серьёзно», — написал, например, один из комментаторов сайта.

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