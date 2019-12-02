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2 декабря
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Происшествия

Барнаульский бизнесмен заказал в Китае контрафактных Барби-стоматологов

Иркутская таможня обнаружила, что на склады в Барнауле поступила партия игрушек, которые имитируют дизайн известных кукол Барби, пишут «Сибирские новости».

Кукла Барби.
Кукла Барби.
СС0

Куклы из Китая заказал индивидуальный предприниматель из Барнаула. В таможне пояснили, что импортер ввез товар на склады, расположенные в Барнауле, а декларировался — на иркутском центре электронного декларирования. Досмотр проводили алтайские таможенники.

Среди игрушек находились 60 наборов, стоящих из двух кукол, изображающих женщину-стоматолога и девочку-пациента. В каждом наборе было зубоврачебное кресло, столик с осветителем и инструментами. Все эти наборы оказались контрафактными и имитировали товары известного бренда Барби.

Правообладатель потребовал привлечь импортера к административной ответственности и принять меры к уничтожению контрафактного товара.

В августе на Алтайской таможне задержали партию игрушек из Китая с брендами «Лего» и «Хэллоу Китти» на упаковке.

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