Таможенники Алтайского края защитили детей от поддельных игрушек

На Алтайской таможне задержана партия игрушек из Китая с брендами «Лего» и «Хэллоу Китти» на упаковке, передают « Вести Алтая ».

В партии контрафакта насчитали 4 тысячи конструкторов и красочных музыкальных игрушек. По подсчетам таможенников, правообладатели товарных знаков могли получить ущерб на 3 млн рублей.

Напомним, что накануне завершилось судебное разбирательство, в котором фабрики «РотФронт» и «Красный октябрь» доказали, что местный производитель карамели и ириса был не прав. Барнаульская компания «ГлавКондитер» под юрлицом «Фабрика» незаконно выпускала «Карамель леденцовую Барбарисовую» и три вида ирисок. За это она должна заплатить 800 тыс. рублей.