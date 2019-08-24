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Жизнь

Таможенники Алтайского края защитили детей от поддельных игрушек

На Алтайской таможне задержана партия игрушек из Китая с брендами «Лего» и «Хэллоу Китти» на упаковке, передают «Вести Алтая».

На таможне задержали игрушки.
На таможне задержали игрушки.
vesti22.tv

В партии контрафакта насчитали 4 тысячи конструкторов и красочных музыкальных игрушек. По подсчетам таможенников, правообладатели товарных знаков могли получить ущерб на 3 млн рублей.

Напомним, что накануне завершилось судебное разбирательство, в котором фабрики «РотФронт» и «Красный октябрь» доказали, что местный производитель карамели и ириса был не прав. Барнаульская компания «ГлавКондитер» под юрлицом «Фабрика» незаконно выпускала «Карамель леденцовую Барбарисовую» и три вида ирисок. За это она должна заплатить 800 тыс. рублей.

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