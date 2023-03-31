Барнаульский депутат и политтехнолог лишились телефона после драки в баре

Гаджет в ту ночь потерял и политтехнолог Константин Лукин, который был там вместе с Юрием.

«Участвовали ли они в драке — не ясно, однако мобильных устройств они якобы лишились именно на фоне потасовки. Сам Красильников подтвердил информацию агентству», — рассказал «Банкфакс».

Мужчины вечером 29 марта пришли в магазин разливного пива. Там они некоторое время выпивали, а после полуночи в баре началась потасовка.

Когда на место прибыла Росгвардия, они вышли покурить на улицу и оставили телефоны на столе. Гаджеты пропали, когда мужчины вернулись в заведение.

Вместе с гвардейцами они начали поиски, но обнаружить смартфоны не удалось. Юрий Красильников написал заявление в полицию о краже телефона 30 марта.

Правохранительные органы нашли преступника, который дал признательные показания и оформил явку с повинной. Уголовное дело, насколько известно, пока не возбудили.

Ранее барнаулец продал смартфон возлюбленной, пока она лежала в больнице.