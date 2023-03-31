31 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульский депутат и политтехнолог лишились телефона после драки в баре

В результате ночной драки в барнаульском пивном магазине депутат Юрий Красильников потерял телефон, сообщает «Банкфакс».

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Гаджет в ту ночь потерял и политтехнолог Константин Лукин, который был там вместе с Юрием.

«Участвовали ли они в драке — не ясно, однако мобильных устройств они якобы лишились именно на фоне потасовки. Сам Красильников подтвердил информацию агентству», — рассказал «Банкфакс».

Мужчины вечером 29 марта пришли в магазин разливного пива. Там они некоторое время выпивали, а после полуночи в баре началась потасовка.

Когда на место прибыла Росгвардия, они вышли покурить на улицу и оставили телефоны на столе. Гаджеты пропали, когда мужчины вернулись в заведение.

Вместе с гвардейцами они начали поиски, но обнаружить смартфоны не удалось. Юрий Красильников написал заявление в полицию о краже телефона 30 марта.

Правохранительные органы нашли преступника, который дал признательные показания и оформил явку с повинной. Уголовное дело, насколько известно, пока не возбудили.

Ранее барнаулец продал смартфон возлюбленной, пока она лежала в больнице.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость