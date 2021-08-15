Барнаульский «отелло» выстрелил в голову мужчины

15 августа около 13:00 по адресу Просторная 135 в Барнауле неизвестный стрелял из травматического пистолета в мужчину.

После стрельбы мужчина скрылся на автомобиле, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

У пострадавшего два ранения: в голову и руку. Его увезла скорая помощь.

Пострадавший пояснил, что стрелявший, вероятно, приревновал к нему жену.

Вскоре стрелка задержали. Доставлен в отдел полиции по Индустриальному району.

Ранее сибиряк поджег дом со своим ребенком, узнав про «измену после расставания». Мужчину обуяла злость от информации, что его бывшая сожительница, с которой он давно расстался, начала проживать с другим мужчиной.