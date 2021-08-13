Сибиряк напоил беса внутри и поджег дом со своим ребенком

Сибиряка обуяла злость от информации, что его бывшая сожительница, с которой он давно расстался, начала проживать с другим мужчиной.

Вечером ревнивец распивал алкоголь с товарищем и предложил вместе поджечь дом, однако собутыльник отказался и ушел домой.

«Злоумышленник заранее купил канистру бензина и пришел к дому. Он видел в окне, что в доме находятся женщина с их общим 10-летним ребенком, ее мать и сожитель», — рассказали в ведомстве.

Мужчина облил дом бензином в нескольких местах и поджег. Удостоверившись, что огонь появился, он скрылся.

Пожар вовремя заметили — сосед помог людям выбраться на улицу через окно. К этому моменту прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание.

Примечательно, что ранее поджигатель уже пытался спалить дом, однако после этого помирился с сожительницей.

В этот раз мирно разрешить ситуацию не получится. 47-летнего сибиряка обвинили в «покушении на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенном общеопасным способом».

Ранее в Кузбассе влюбленный мужчина решил напугать даму сердца и поджег дом, в котором она заперлась с другим.