13 августа
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Жизнь

Сибиряк напоил беса внутри и поджег дом со своим ребенком

В Кемеровской области мужчина пытался сжечь дом бывшей сожительницы вместе со своим ребенком, сообщает региональный СК.

Пожар. Частный дом.
Пожар. Частный дом.
38.мвд.рф.

Сибиряка обуяла злость от информации, что его бывшая сожительница, с которой он давно расстался, начала проживать с другим мужчиной.

Вечером ревнивец распивал алкоголь с товарищем и предложил вместе поджечь дом, однако собутыльник отказался и ушел домой.

«Злоумышленник заранее купил канистру бензина и пришел к дому. Он видел в окне, что в доме находятся женщина с их общим 10-летним ребенком, ее мать и сожитель», — рассказали в ведомстве.

Мужчина облил дом бензином в нескольких местах и поджег. Удостоверившись, что огонь появился, он скрылся.

Пожар вовремя заметили — сосед помог людям выбраться на улицу через окно. К этому моменту прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание.

Примечательно, что ранее поджигатель уже пытался спалить дом, однако после этого помирился с сожительницей.

В этот раз мирно разрешить ситуацию не получится. 47-летнего сибиряка обвинили в «покушении на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенном общеопасным способом».

Ранее в Кузбассе влюбленный мужчина решил напугать даму сердца и поджег дом, в котором она заперлась с другим.

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