Влюбленный сибиряк решил напугать даму сердца и поджег дом, в котором она заперлась с мужчиной

Инцидент произошел в марте 2020 года. Житель Кемерова из чувства ревности поджег дом матери своей сожительницы.

«38-летний подсудимый находился в доме вместе с сожительницей и знакомым. В какой-то момент женщина выгнала его из дома и заперлась там вместе с другим мужчиной», — рассказали в ведомстве.

После такого хамства обвиняемый облил бензином крыльцо и поджег. В суде он отметил, что не хотел того, чтобы сгорел весь дом, а хотел лишь припугнуть сожительницу.

Собственно, это ему удалось. Огонь уничтожил баню, летнюю кухню, навес и иные сооружения. Люди не пострадали — успели вылезти из окна.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Также взыскали в пользу потерпевшей 973 тыс. рублей.

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