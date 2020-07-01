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Происшествия

Влюбленный сибиряк решил напугать даму сердца и поджег дом, в котором она заперлась с мужчиной

Жителя Кемеровской области осудили за поджег дома в целях напугать любимую женщину, сообщает региональная прокуратура.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Инцидент произошел в марте 2020 года. Житель Кемерова из чувства ревности поджег дом матери своей сожительницы.

«38-летний подсудимый находился в доме вместе с сожительницей и знакомым. В какой-то момент женщина выгнала его из дома и заперлась там вместе с другим мужчиной», — рассказали в ведомстве.

После такого хамства обвиняемый облил бензином крыльцо и поджег. В суде он отметил, что не хотел того, чтобы сгорел весь дом, а хотел лишь припугнуть сожительницу.

Собственно, это ему удалось. Огонь уничтожил баню, летнюю кухню, навес и иные сооружения. Люди не пострадали — успели вылезти из окна.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Также взыскали в пользу потерпевшей 973 тыс. рублей.

Ранее на Алтае полицейские задержали «шамана Люцифера» за поджог популярной часовни, которую построили у подножия Белухи в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.

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