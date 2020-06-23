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Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге популярной часовни на Алтае

Оперативники установили и задержали подозреваемого в поджоге часовни у подножия Белухи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
22.мвд.рф

К поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара.

Подозреваемого задержали в одном из урочищ Усть-Коксинского района. Его имя пока не называется.

Ранее сообщалось, что к поджогу может быть причастен некий «шаман Люцифера», которого видели на месте происшествия. Более того, местный журналист полагал, что подозреваемый может прятаться в горах, так как взял с собой запас продуктов.

«Старшим следователем следственного отдела МВД России по Усть-Коксинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — сообщили в полиции.

Напомним, деревянную часовню построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.

Эта часовня была одним из самых фотографируемых объектов в окрестностях Белухи, с ее изображением также часто делали открытки.

Сообщение о пожаре поступило в отделение МВД России по Усть-Коксинскому району от администратора турбазы «Высотник».

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