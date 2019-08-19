Барнаульский перевозчик может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов

Третий отдел по расследованию особо важных дел краевого СУСКа сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов. Обвиняемых или хотя бы подозреваемых в следкоме не называют, сообщают лишь, что расследуется деятельность барнаульской фирмы, занимающейся грузоперевозками.

Как указано в сообщении краевого следкома, с 2017 года «ОООшка» из Барнаула, основным видом деятельности которого является предоставление услуг по перевозкам и деятельность автомобильного грузового транспорта, применяет общую систему налогообложения. Название фирмы не приводится.

Сообщается также, что с апреля 2017 по декабрь 2018 года руководство фирмой необоснованно, как предполагает следствие, получило налоговые вычеты по фиктивным сделкам. Это привело к занижению суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет. Неуплаченный НДС составил более 5,6 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Ранее мы сообщали, что за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере перед судом предстанет бывший гендиректор барнаульской строительной компании «Лидер». Ему грозит либо большой штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет. Бизнесмен свою вину признал.