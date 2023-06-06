Барнаульский подросток на мотоцикле попал в ДТП в Манжероке и сбежал

В Манжероке 15-летний мотоциклист из Барнаула попал в ДТП и сбежал. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Авария произошла 3 июня. 15-летний барнаулец катался на мотоцикле Kayo. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу ВАЗ-2109, который ехал по главной дороге.

В результате 34-летний водитель автомобиля столкнулся с мотоциклистом. После аварии подросток попытался скрыться с места происшествия.

Полиция отыскала нарушителя. В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗ-2109, госпитализация ей не потребовалась. Позже мотоциклист сам обращался к врачам.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей барнаульца к ответственности, за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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