Ранее о похитителе велосипедов сообщили жители Барнаула в группе «Инцидент Барнаул». Они зафиксировали на камерах видеонаблюдения в доме, как неизвестный мужчина угоняет чужой велосипед.
Оказалось, что это был не единичный случай.
Всего семь подобных заявлений поступило в отдел полиции по Индустриальному району. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний мужчина, ранее судимый за кражу.
По информации МВД, молодой человек проникал в подъезды многоквартирных домов, срывал замки и похищал велосипеды, а потом уезжал на краденом транспортном средстве.
Установлено, что четыре велосипеда подозреваемый успел продать неустановленным лицам. Остальные велосипеды изъяли и отдали владельцам.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили в ведомстве.
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