8 декабря
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Происшествия

Барнаульский похититель велосипедов задержан — он украл на 90 тыс. рублей

Серийного похитителя велосипедов задержали в Барнауле. Общая сумма ущерба составила 90 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Велосипед
Велосипед
СС0

Ранее о похитителе велосипедов сообщили жители Барнаула в группе «Инцидент Барнаул». Они зафиксировали на камерах видеонаблюдения в доме, как неизвестный мужчина угоняет чужой велосипед.

Оказалось, что это был не единичный случай.

Всего семь подобных заявлений поступило в отдел полиции по Индустриальному району. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

По информации МВД, молодой человек проникал в подъезды многоквартирных домов, срывал замки и похищал велосипеды, а потом уезжал на краденом транспортном средстве.

Установлено, что четыре велосипеда подозреваемый успел продать неустановленным лицам. Остальные велосипеды изъяли и отдали владельцам.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили в ведомстве.

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