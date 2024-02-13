13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик

Водитель такси нахамил пассажирам на просьбу отодвинуть кресло подальше, а после начал вести себя неадекватно, сообщает "Инцидент Барнаул".

Перцовый баллончик.
Перцовый баллончик.
altapress.ru

Таксист выкинул личные вещи пассажиров на обочину. Когда молодой человек отправился за ними, водитель резко нажал на газ и уехал с открытой дверью и девушкой в салоне.

После того как пассажирка попросила остановить машину, водитель достал перцовый баллончик и распылил его в салоне автомобиля в лицо девушке.

Автомобиль он в это время заблокировал. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.

На месте происшествия работали скорая помощь и полиция.

Ранее таксист распылил в лицо беременной женщине и ребенку газовый баллон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость