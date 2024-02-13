Барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик

Таксист выкинул личные вещи пассажиров на обочину. Когда молодой человек отправился за ними, водитель резко нажал на газ и уехал с открытой дверью и девушкой в салоне.
После того как пассажирка попросила остановить машину, водитель достал перцовый баллончик и распылил его в салоне автомобиля в лицо девушке.
Автомобиль он в это время заблокировал. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.
На месте происшествия работали скорая помощь и полиция.
Ранее таксист распылил в лицо беременной женщине и ребенку газовый баллон.
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