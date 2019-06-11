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Происшествия

Барнаульский таможенник попался на взятке и скинул другу секретный реестр

Главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля Барнаульского поста Алтайской таможни получил взятку за то, что отдал знакомому флешку со списком автомобилей, которые прошли таможню на территории стран участниц ЕАЭС. Теперь на него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Грузовик везет автомобили.
Грузовик везет автомобили.
Дмитрий Кудрявцев

В 2018 году таможенника об услуге попросил знакомый, который продает автомобили, ввезенных на территорию России. Список, который он попросил, относится к ведомственным документам, а информация в нем строго конфиденциальна. Ее распространение нарушает конституционные права автовладельцев, внесенных в этот реестр.

Таможенник безвозмездно отдал флешку с данными из реестра знакомому. Тот через некоторое время предложил ему 35 тысяч рублей, чтобы ускорить процесс таможенного оформления и получения ПТС на автомобили, ввезенные в Россию.

Подозреваемый согласился.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее altapress.ru писал, что гражданин Казахстана предложил сотруднику алтайской таможни взятку за беспрепятственный провоз четырех автомобилей в Россию, а тот доложил руководству.

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