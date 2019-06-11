Барнаульский таможенник попался на взятке и скинул другу секретный реестр

В 2018 году таможенника об услуге попросил знакомый, который продает автомобили, ввезенных на территорию России. Список, который он попросил, относится к ведомственным документам, а информация в нем строго конфиденциальна. Ее распространение нарушает конституционные права автовладельцев, внесенных в этот реестр.
Таможенник безвозмездно отдал флешку с данными из реестра знакомому. Тот через некоторое время предложил ему 35 тысяч рублей, чтобы ускорить процесс таможенного оформления и получения ПТС на автомобили, ввезенные в Россию.
Подозреваемый согласился.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее altapress.ru писал, что гражданин Казахстана предложил сотруднику алтайской таможни взятку за беспрепятственный провоз четырех автомобилей в Россию, а тот доложил руководству.