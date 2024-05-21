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Барнаульский водоканал предупреждает о мошенниках, которые ходят по квартирам

Стало известно, что по многоквартирным домам Барнаула ходят люди в форме с надписью «водоканал». Они представляются специалистами по внутренним сетям, сообщает «Росводоканал Барнаул».

Росводоканал Барнаул предупреждает: в штате предприятия нет таких специалистов. Внутридомовые сети обслуживают только управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Также специалисты барнаульского водоканала не задают вопросов по качеству воды абонентам. Лаборатория предприятия круглосуточно проводит исследования, все данные у него есть.

Специалисты инспекции проводят обходы только тех домов, которые находятся на прямых договорах с водоканалом.

Росводоканал просит барнаульцев не открывать двери и не сообщать личную информацию посторонним.

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