Росводоканал Барнаул предупреждает: в штате предприятия нет таких специалистов. Внутридомовые сети обслуживают только управляющие компании и товарищества собственников жилья.
Также специалисты барнаульского водоканала не задают вопросов по качеству воды абонентам. Лаборатория предприятия круглосуточно проводит исследования, все данные у него есть.
Специалисты инспекции проводят обходы только тех домов, которые находятся на прямых договорах с водоканалом.
Росводоканал просит барнаульцев не открывать двери и не сообщать личную информацию посторонним.
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