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Происшествия

Барнаульский злодей ночью напал на девушку и лишал ее цепочки, пока не прибежали росгвардейцы

В Алтайском крае гвардейцы задержали мужчину, который ночью напал на девушку в подъезде, сообщает региональная Росгвардия.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел в Барнауле ночью 5 сентября. Жильцы одного из домов услышали крики в подъезде и позвонили в полицию.

Борцы за общественную безопасность патрулировали территорию, когда получили сообщение о разбойном нападении.

«Росгвардейцы вошли в подъезд, из которого доносились крики девушки о помощи. Вооруженный ножом правонарушитель был задержан», — рассказали в ведомстве.

Девушка сообщила, что неизвестный мужчина при помощи ножа похитил у нее золотую цепочку и сотовый телефон — имущество вернули хозяйке.

Мужчину обвинили в «разбое, совершенном с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае один из сотрудников Росгвардии задержал неадекватного водителя, который вначале попытался уехать, а потом решил убежать.

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