Барнаульского полицейского арестовали по делу о взятках от автосалонов

Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Барнаулу арестован по делу о взятках от двух автосалонов краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Против него возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз превышающим полученную им сумму.

Следователи выяснили, что с августа 2021 года по июнь 2022 года подозреваемый получил от двух барнаульских автосалонов в общей сложности 1,3 млн рублей.

«Взятка предназначалась за общее покровительство при производстве и осуществлении проверок законности финансово-хозяйственной деятельности автосалонов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Барнауле также возбудили уголовное дело по жалобам клиентов одного из автосалонов, которые утверждали, что вместо новых машин получали подержанные — по завышенным ценам.