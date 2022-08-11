Возбуждено уголовное дело из-за сомнительных сделок в барнаульском автосалоне

В Барнауле возбудили уголовное дело по жалобам клиентов одного из автосалонов, которые утверждали, что вместо новых машин получали подержанные — по завышенным ценам. Об этом пишет « Толк » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2021 года в барнаульскую полицию поступило 30 заявлений на «скандальный автоцентр», где клиентов якобы обманули.

Жители Алтайского края и соседних регионов пояснили, что их привлекли низкие цены. Но, в результате. сделки заключали на невыгодных условиях, утверждают клиенты.

Например, по словам покупателя, в одном из случаев в автоцентре не оказалось машины, за которой из Республики Алтай приехали молодожены. Но нашлась другая, дороже на 200 тыс. рублей, чем в среднем по рынуе. При этом в договор включили «непонятные услуги».