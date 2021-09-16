В Барнауле на автосалон поступило 30 жалоб «из-за разводов», но «состава преступления» в этом не увидели

За семь месяцев 2021 года в барнаульскую полицию поступило 30 заявлений на «скандальный автоцентр», где клиентов якобы обманули, сообщает amic.ru .

Ранее altapress.ru подробно рассказал про автоцентр «Барнаул», где вежливо продают старые и не всегда целые машины под невыгодный кредит.

Из воспоминаний клиентов: «Мариновали. Один придет — другой уйдет. Чай-кофе? Подождите-посидите! Где-то в 14 часов подошла девочка, сказала: «Поздравляю, почти оформили кредит!». С чем поздравляла? С «почтикредитом»?" «Я уже устал, думал, все, не буду брать машину. А они мне: «Давайте мы ваш Kia оценим не в 700, а в 800 тысяч». Я сразу присел, думаю: «Елы-палы, 100 тысяч же деньги!»».

Жители Алтайского края и соседних регионов пояснили, что их привлекли низкие цены в автосалоне.

«По итогу клиенты заключили с автоцентром договоры на невыгодных для себя условиях. Почему так вышло, люди объяснить не могут. В случившемся они обвиняют менеджеров салона, которые якобы ввели их в заблуждение во время сделки», — отмечает издание.

Автоцентр «Барнаул». altapress.ru.

К примеру, пенсионер из Белокурихи хотел продать автоцентру свой Hyundai Solaris за 450 тыс. рублей и купить Renault Duster 2012 года за 650 тысяч.

Работники автоцентра по телефону заверили мужчину, что цены окончательные, и пенсионер отправился в Барнаул, где более 10 часов покупал машину.

«Уехал домой измученный и с Renault Duster за 799 тыс. рублей. Причем свою Solaris он в итоге продал всего за 380 тысяч. Кроме того, сделку оформили в кредит на семь лет под 18% годовых», — рассказал сын мужчины.

Подобных историй несколько. В одном из случаев в автоцентре вдруг не оказалось машины, за которой из Республики Алтай приехали молодожены, но нашлась другая и дороже на 200 тыс. рублей, чем на рынке, при этом в договор включили «непонятные услуги».

Автомобили. Машины. Pixabay.

В полиции сообщили, что по 28 обращениям провели проверку и отказали из-за «отсутствия состава преступления», и еще две жалобы сейчас проверяют.

Правоохранители предложили всем недовольным обратиться в суд. Теперь покупатели планируют объединиться, чтобы коллективно добиваться справедливости.

Кстати, ранее Роспотребнадзор назвал манипуляции с ценами в автосалонах «новыми схемами обмана покупателей».