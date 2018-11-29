«Барнаульского стрелка» отправят в колонию на 11 лет

В Барнауле осудили местного жителя, который в октябре 2017 года устроил стрельбу из автомата по квартирантам. У потерпевших был долг за оплату жилья и коммунальных услуг, пишет прокуратура Алтайского края.

Суд установил, что вечером 29 октября 2017 года мужчина пришел в квартиру, где жили потерпевшие. Он вооружился автоматом Калашникова, а также взял с собой не менее 120 патронов, 5 гранат, тротиловую шашку, взрывные устройства, топор и нож.

Когда квартиранты открыли входную дверь, осужденный начал стрелять из автомата по двум мужчинам и женщине. Затем, навел дуло на двух женщин, стал угрожать им убийством, требуя не позднее следующего дня оплатить арендную плату и съехать.

Напомним, двоих мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами. У пострадавших пробиты легкие, печень, а одному из них пришлось ампутировать кисть руки. Женщину задело по касательной. После этого нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его задержали.

Дома у мужчины обнаружили склад оружия: 28 выстрелов для подствольного гранатомёта и другие боеприпасы, а также электрошокер. До этого на месте преступления нашли автомат АК-74, 112 патронов к нему, гранату Ф-1 («лимонка»), шесть наступательных гранат, тротиловую шашку, три запала, топор и нож.

«Барнаульского стрелка» приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и ограничения свободы на 2 года.