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Происшествия
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Барнаульского водителя осудили за падение пенсионерки из автобуса

В Барнауле осудили водителя автобуса № 2 за тяжелые травмы пассажирки. Пожилая женщина выпала из «пазика» на проезжую часть, когда мужчина начал движение.

Автобус №2 в Барнауле
Автобус №2 в Барнауле
fotobus.msk.ru

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко, пассажирка автобуса получила травмы из-за того, что водитель нарушил требования ПДД. Находясь на остановке на пр. Строителей, он не убедился в том, что двери автобуса закрыты, и начал движение в сторону пл. Октября. В это время пенсионерка еще не успела выйти и от резкого толчка выпала на проезжую часть.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму: перелом затылочной кости, ушиб головного мозга и другие сопутствующие повреждения, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель признал свою вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Потерпевшая намерена обратиться в суд с требованием о взыскании материального ущерба, связанного с затратами на лечение, с работодателя водителя.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что жители Борзовой Заимки бросаются под колеса «двойки», чтобы сесть в автобус.

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