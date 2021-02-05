Барнаульца будут судить за удар полицейского по шее

Жителя Барнаула будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина начал дебоширить в отделе полиции, грубо выражался и ударил сотрудника правоохранительных органов, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Работа полиции во время пандемии.

Барнаульца доставили в дежурную часть для разбирательства по сообщению о совершении административного правонарушения.

В ходе досмотра мужчина стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, а потом рукой ударил его по шее.

Нарушитель порядка попал под уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Материалы дела передали на рассмотрение суда.

Ранее барнаульскую активистку Марию Пономаренко оштрафовали за одиночный пикет с плакатом «Россия, просыпайся».