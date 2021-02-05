Барнаульца будут судить за удар полицейского по шее

Барнаульца доставили в дежурную часть для разбирательства по сообщению о совершении административного правонарушения.
В ходе досмотра мужчина стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, а потом рукой ударил его по шее.
Нарушитель порядка попал под уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).
Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Материалы дела передали на рассмотрение суда.
Ранее барнаульскую активистку Марию Пономаренко оштрафовали за одиночный пикет с плакатом «Россия, просыпайся».