Барнаульскую активистку оштрафовали за одиночный пикет с плакатом «Россия, просыпайся»

Активистку Марию Пономаренко оштрафовали за пикет в день Конституции 12 декабря. Девушка вышла на пл. Советов с плакатами «Россия, просыпайся» и «Вместе мы сила», пишет Тайга.инфо.

Рядом с девушкой во время акции протеста находился мужчина с флагом СССР. По версии полиции, активистка «не имела права» на организацию пикета, отмечает источник.

На заседании у Марии Пономаренко повысилось давление, в здание суда приезжала скорая.

Судья, по ее словам, не приобщил к материалам дела линию защиты и отказался исключать любительское видео без даты и времени.

«Заявляла ходатайство о переносе заседания, он отказал. Меня вывели в коридор, заседание в это время шло полным ходом. Его итоги не знаю», — прокомментировала активистка.

В суде сообщили, что Пономаренко назначили штраф 75 тыс. рублей.

Ранее суд оштрафовал ее на 10 тыс. рублей за ношение маски с надписью «Путина в отставку» и на 50 тыс. рублей за видео в TikTok, где она оскорбила президента России.