27 февраля 19-летний парень вместе со своими друзьями употреблял наркотические вещества в квартире. В какой-то момент настроение мужчины поменялось, он стал агрессивным. Одного из товарищей он убил: избил его табуретом и сковородой, а потом нанес не менее 13 ножевых ранений.

После этого парень выбежал с окровавленным ножом на улицу. Прохожие испугались и вызвали полицию.

Экспертиза показала, что в момент совершения убийства он не осознавал происходящее.

Ранее сообщалось, что четверых мигрантов обвиняют в изнасиловании уроженки Алтайского края.

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