Четверых мигрантов обвиняют в изнасиловании уроженки Алтайского края

Во Владивостоке четверо иностранцев напали на девушку изнасиловали ее. Потерпевшая оказалась уроженкой Алтайского края, сообщила региональная прокуратура .

21-летняя девушка из Алтайского края работала в кафе в бухте Лазурной Владивостока. 15 июня на улице на нее напали четверо граждан Узбекистана и надругались над ней. При этом иностранцы угрожали девушке ножом.

Подозреваемых задержали, следователи возбудили уголовное дело. 18 июня, против мигрантов было выдвинули обвинение в групповом изнасиловании.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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