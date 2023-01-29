29 января
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Происшествия

Барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского

Жителя Барнаула оштрафовали за мат и насилие в отношении полицейского. Он не хотел подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «АиФ Алтай».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

В полицию поступил вызов об избиении в барнаульской квартире. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили мужчину и потребовали документы. Подозреваемого собирались доставить в отдел для производства административного дела.

Однако мужчина начал сопротивляться. Он обругал полицейских нецензурной бранью, ударил одного из них и укусил.

На суде обвиняемый признал вину и отметил, что был пьян. Ему назначили 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком и штраф в 20 тыс. рублей.

Ранее жителя Бийска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях. Он опубликовал высказывание, где открыто призывал «совершить враждебные действия, направленные на совершение убийства к группе лиц, которые являются представителями основного населения страны».

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