Барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского

В полицию поступил вызов об избиении в барнаульской квартире. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили мужчину и потребовали документы. Подозреваемого собирались доставить в отдел для производства административного дела.
Однако мужчина начал сопротивляться. Он обругал полицейских нецензурной бранью, ударил одного из них и укусил.
На суде обвиняемый признал вину и отметил, что был пьян. Ему назначили 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком и штраф в 20 тыс. рублей.
Ранее жителя Бийска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях. Он опубликовал высказывание, где открыто призывал «совершить враждебные действия, направленные на совершение убийства к группе лиц, которые являются представителями основного населения страны».
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