Жителя Бийска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

Мужчина в апреле 2022 года завел аккаунт в соцсетях, где призывал людей к экстремизму.
Например, он опубликовал высказывание, где открыто призывал «совершить враждебные действия, направленные на совершение убийства к группе лиц, которые являются представителями основного населения страны».
Подсудимый признал вину полностью.
Сначала суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года и запретил доступ в соцсети сроком до двух лет.
Однако позже основное наказание изменили на принудительные работы на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее стало известно, что террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро.
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