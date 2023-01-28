28 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жителя Бийска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

Суд вынес приговор бийчанину за призыв к экстремизму, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Мужчина в апреле 2022 года завел аккаунт в соцсетях, где призывал людей к экстремизму.

Например, он опубликовал высказывание, где открыто призывал «совершить враждебные действия, направленные на совершение убийства к группе лиц, которые являются представителями основного населения страны».

Подсудимый признал вину полностью.

Сначала суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года и запретил доступ в соцсети сроком до двух лет.

Однако позже основное наказание изменили на принудительные работы на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость