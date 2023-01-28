Жителя Бийска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

Мужчина в апреле 2022 года завел аккаунт в соцсетях, где призывал людей к экстремизму.

Например, он опубликовал высказывание, где открыто призывал «совершить враждебные действия, направленные на совершение убийства к группе лиц, которые являются представителями основного населения страны».

Подсудимый признал вину полностью.

Сначала суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года и запретил доступ в соцсети сроком до двух лет.

Однако позже основное наказание изменили на принудительные работы на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро.