Террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро

Сибирь
Половина регионов Сибирского федерального округа вошла во вторую десятку рейтинга субъектов РФ по уровню преступности.
- Кузбасс — 11 место;
- Новосибирская область — 12 место;
- Красноярский край — 13 место;
- Алтайский край — 16 место;
- Иркутская область — 17 место.
Общий прирост преступности в Алтайском крае колеблется на уровне статпогрешности — он составил всего +0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, по некоторым позициям прирост наблюдается существенный.
Топ-5
Так, регион занял пятое место по стране по приросту зарегистрированных преступлений особой тяжести (+54,7%), террористического характера (+400%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+36,5%).
Что касается последних, то на треть выросло не только количество зафиксированных преступлений, но и нераскрытых (+33%). Выявляемость лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, сократилась на 1,3%.
Соседи
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло в Алтайском крае на 13,8%. При этом 9,5% прироста дали преступления, совершенные гражданами из стран, входящих в СНГ.
Республика Алтай отметилась ростом экстремизма. По росту количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности она заняла первое место по РФ. Их количество в регионе увеличилось на 700%.
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