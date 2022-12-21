21 декабря
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Жизнь

Террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро

Алтайский край занял 16 место в рейтинге регионов России по количеству зарегистрированных в январе-ноябре преступлений. На 400% увеличилось количество выявленных эпизодов террористического характера.

Преступность.
Преступность.
СС0

Сибирь

Половина регионов Сибирского федерального округа вошла во вторую десятку рейтинга субъектов РФ по уровню преступности.

  • Кузбасс — 11 место;
  • Новосибирская область — 12 место;
  • Красноярский край — 13 место;
  • Алтайский край — 16 место;
  • Иркутская область — 17 место.

Общий прирост преступности в Алтайском крае колеблется на уровне статпогрешности — он составил всего +0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, по некоторым позициям прирост наблюдается существенный.

Топ-5

Так, регион занял пятое место по стране по приросту зарегистрированных преступлений особой тяжести (+54,7%), террористического характера (+400%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+36,5%).

Что касается последних, то на треть выросло не только количество зафиксированных преступлений, но и нераскрытых (+33%). Выявляемость лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, сократилась на 1,3%.

Преступность в Сибири, ноябрь 2022.
Преступность в Сибири, ноябрь 2022.
Скриншот карты.

Соседи

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло в Алтайском крае на 13,8%. При этом 9,5% прироста дали преступления, совершенные гражданами из стран, входящих в СНГ.

Республика Алтай отметилась ростом экстремизма. По росту количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности она заняла первое место по РФ. Их количество в регионе увеличилось на 700%.

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