Террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро

Алтайский край занял 16 место в рейтинге регионов России по количеству зарегистрированных в январе-ноябре преступлений. На 400% увеличилось количество выявленных эпизодов террористического характера.

Сибирь

Половина регионов Сибирского федерального округа вошла во вторую десятку рейтинга субъектов РФ по уровню преступности.

Кузбасс — 11 место;

Новосибирская область — 12 место;

Красноярский край — 13 место;

Алтайский край — 16 место;

Иркутская область — 17 место.

Общий прирост преступности в Алтайском крае колеблется на уровне статпогрешности — он составил всего +0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, по некоторым позициям прирост наблюдается существенный.

Топ-5

Так, регион занял пятое место по стране по приросту зарегистрированных преступлений особой тяжести (+54,7%), террористического характера (+400%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+36,5%).

Что касается последних, то на треть выросло не только количество зафиксированных преступлений, но и нераскрытых (+33%). Выявляемость лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, сократилась на 1,3%.

Преступность в Сибири , ноябрь 2022. Скриншот карты.

Соседи

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло в Алтайском крае на 13,8%. При этом 9,5% прироста дали преступления, совершенные гражданами из стран, входящих в СНГ.

Республика Алтай отметилась ростом экстремизма. По росту количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности она заняла первое место по РФ. Их количество в регионе увеличилось на 700%.