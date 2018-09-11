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Барнаульца обманули на крупную сумму, когда он искал работу

Житель Барнаула хотел устроиться на работу, но наткнулся на мошенников. Он потерял 11 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

По предварительной информации, барнаулец нашел на одном из сайтов в интернете объявление о вакансии водителя. Он позвонил по указанному номеру и договорился о собеседовании.

Перед встречей «работодатель» попросил мужчину заехать в магазин и купить бутылку коньяка, а также пополнить счет нескольких номеров. Потерпевший послушал незнакомца и перевел 11 тысяч рублей. После этого связаться с лжеработодателем не удалось: телефон был выключен.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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