Барнаульца обманули на крупную сумму, когда он искал работу

По предварительной информации, барнаулец нашел на одном из сайтов в интернете объявление о вакансии водителя. Он позвонил по указанному номеру и договорился о собеседовании.
Перед встречей «работодатель» попросил мужчину заехать в магазин и купить бутылку коньяка, а также пополнить счет нескольких номеров. Потерпевший послушал незнакомца и перевел 11 тысяч рублей. После этого связаться с лжеработодателем не удалось: телефон был выключен.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.