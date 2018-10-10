Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке зимней резины

Житель Барнаула хотел купить зимнюю резину через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 10 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, баранулец нашел в социальной сети объявление о продаже зимней резины. Он списался с продавцом и договорился о переводе денег на карту.

После перечисления средств потерпевший созвонился со злоумышленником. Вскоре он выслал фото с упакованной резиной и накладной из транспортной компании. Барнаулец решил перепроверить информацию и позвонил в транспортную компанию. Там пояснили, что никаких отправок не было.

После этого житель Барнаула хотел позвонить продавцу, но его телефон оказался выключенным. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Тульской области.