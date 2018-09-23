Жителя алтайского села обманули при оформлении кредита

56-летнего жителя села Красный Яр обманули при попытке оформить онлайн-кредит, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина подал заявку на одном из сайтов по оформлению онлайн-кредитов.

Ему перезвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что сельчанину одобрили кредит в размере 166 тысяч рублей. Чтобы его получить, на оформление документов нужно перечислить 3 тысячи рублей. Затем позвонил другой человек. Он сказал, что будет вести работу по заявке, и предложил оплатить страховку в размере 11 тысяч рублей.

Мужчина перевел 14 тысяч рублей. После этого телефон «сотрудников банка» перестал быть доступным для звонков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».