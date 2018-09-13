Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при оформлении кредита

В Барнауле женщина хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая потеряла больше 42 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, женщина оставила на сайте банка заявку на получение кредита. Вскоре ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что женщине одобрили выдачу кредита.

Для получения денег следовало оплатить страховой взнос. Потерпевшая согласилась, потому что ей нужно было получить займ, а в кредитных организациях Барнаула отказывали.

Женщина перевела на чужой счет больше 42 тысяч рублей. После этого связаться со звонившим не удалось: телефон был выключен.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.