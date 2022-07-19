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Происшествия

Барнаульца оштрафовали за оскорбление полицейских

В Барнауле мужчине вынесли приговор за оскорбление сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Росгвардия.
Росгвардия.
Анастасия Корягина, altapress.ru

2 декабря 2021 года житель Барнаула оскорбил полицейских нецензурной бранью, снял это на видео и выложил в соц.сети.

Барнаульца оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти».

Кроме того, суд удовлетворил иски сотрудников правоохранительных органов (полиции и Росгвардии) о компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей в пользу каждого сотрудника.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Алтайском крае оштрафовали мужчину по той же 319 статье УК РФ.

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