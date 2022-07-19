Барнаульца оштрафовали за оскорбление полицейских

2 декабря 2021 года житель Барнаула оскорбил полицейских нецензурной бранью, снял это на видео и выложил в соц.сети.
Барнаульца оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти».
Кроме того, суд удовлетворил иски сотрудников правоохранительных органов (полиции и Росгвардии) о компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей в пользу каждого сотрудника.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Алтайском крае оштрафовали мужчину по той же 319 статье УК РФ.